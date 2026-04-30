8.72024, Huan chong shi
Мультсериалы, Фэнтези16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Очарование духовных питомцев (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 1
- 16+23 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 5
- 16+23 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 6
- 16+23 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 7
- 16+22 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 12
- 16+24 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 13
- 16+23 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 14
- 16+25 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 15
- 16+22 мин
Очарование духовных питомцев
Сезон 1 Серия 16
О сериале
На героя экшен-сериала сваливается множество неприятностей: его духовный питомец разрывает с ним контракт, что травмирует Чу Му, наследника клана Чу. Правитель Дворца кошмаров ставит над ним эксперимент, подселив в его душу могущественного духа Белого кошмара, который в силах его уничтожить. Вдобавок героя отправляют на Остров кошмаров, где проводят кровавый отбор лучших дрессировщиков питомцев. Здесь и начинаются бесконечные приключения многострадального Чу Му…
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb