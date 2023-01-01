Новогодняя неделя еды. Сезон 2
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Новогодняя неделя еды
2-й сезон

Новогодняя неделя еды (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

2013, Новогодняя неделя еды. Сезон 2 4 серии
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ведущие расскажут и покажут, как разнообразить новогоднее меню! В веселой и непринужденной обстановке ведущие приготовят вкусные и полезные блюда.
В конце каждой программы все повара соберутся вместе, накроют стол и угостят гостей приготовленными блюдами.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

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