Новичок (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

О сериале
Продолжение криминальной драмы о буднях патрульных Города Ангелов со звездой хита «Касл» Нэйтаном Филлионом. В этой части главный герой сталкивается с новыми испытаниями и опасностями, которые проверяют его на прочность. Скорее включайте захватывающий сериал «Новичок» — 4 сезон в высоком качестве доступен на Wink.
Четвертый сезон начинается с траурной церемонии по поводу гибели офицера Вэста, жертвой которой стала настойчивая глава наркомафии. Она похищает Лопес и увозит ее в свое резиденцию, угрожая местью за гибель сына. В это время Харпер, Чен и Брэдфорт предпринимают попытки спасти коллегу, но муж Лопес встает на пути исполнения их планов. Он заключает сделку с бандитом, обещающим раскрыть местонахождение преступницы, удерживающей его жену. В то же время Нолан сталкивается с предательством и обманом, которые заставляют его переосмыслить свои ценности и приоритеты.
Не терпится узнать, как дальше будут развиваться события? Тогда продолжайте смотреть сериал «Новичок» — серии онлайн в хорошем качестве ждут вас в любое время на Wink!
