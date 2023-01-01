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Номер 309
2-й сезон

Номер 309 (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.92017, No: 309 36 серий
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Продолжение истории любви между работницей цветочного магазина и наследником огромного состояния, которые пытаются построить счастливую семью. Если вам не терпится узнать, что ждет их дальше, тогда скорее включайте сериал «Номер 309» — 2 сезон доступен на Wink.

Во втором сезоне сериала вы увидите, как развиваются отношения между Лале и Онуром после рождения ребенка. Лале становится более уверенной в себе. Она учится быть матерью и женой, но не забывает и о своих интересах и увлечениях. Онур также меняется под воздействием новых обстоятельств и становится более ответственным и заботливым. Между тем их многочисленные родственники, знакомые и коллеги продолжают добавлять сюжету динамики и интриги.

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Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb