Номер 309 (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение истории любви между работницей цветочного магазина и наследником огромного состояния, которые пытаются построить счастливую семью. Если вам не терпится узнать, что ждет их дальше, тогда скорее включайте сериал «Номер 309» — 2 сезон доступен на Wink.



Во втором сезоне сериала вы увидите, как развиваются отношения между Лале и Онуром после рождения ребенка. Лале становится более уверенной в себе. Она учится быть матерью и женой, но не забывает и о своих интересах и увлечениях. Онур также меняется под воздействием новых обстоятельств и становится более ответственным и заботливым. Между тем их многочисленные родственники, знакомые и коллеги продолжают добавлять сюжету динамики и интриги.



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