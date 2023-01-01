Сериал Номер 309 смотреть онлайн

Сюжет

Продавщица цветов случайно становится невестой богатого наследника: турецкий сериал «Номер 309» доступен на Wink! Остроумный ромком со звездой «Запаха клубники» и «Ранней пташки» Демет Оздемир.



В центре сюжета находится молодой человек по имени Онур, чьи родители настаивают на том, чтобы он участвовал в гонке за огромное наследство покойного дедушки. Согласно завещанию, весь громадный капитал достанется тому, кто первым женится и станет отцом. Онур привык к беззаботной жизни и не задумывается о будущем. Он не желает бросать свою свободу даже ради огромного состояния. Но судьбу Онура переворачивает роковая ночь в отеле с Лале, работницей цветочного магазина, которая оказывается беременной от него.



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