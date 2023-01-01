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Номер 309
1-й сезон

Номер 309 (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.92016, No: 309 392 серии
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Турецкая мыльная опера от создателей таких хитов, как «Ранняя пташка» и «Запах клубники». Забавный ромком, который показывает, что даже самые разные люди могут найти общий язык и построить счастливые отношения. Не пропустите сериал «Номер 309» — 1 сезон ждет вас на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с красивой девушкой Лале, работающей в цветочном магазине. Она привыкла добиваться своих целей и не боится трудностей. Однажды она проводит ночь с обаятельным молодым человеком по имени Онур, который живет в роскоши и ни в чем себе не отказывает. Наутро они расстаются, думая, что больше никогда не встретятся. Однако судьба распоряжается иначе, и вскоре Лале узнает, что беременна от Онура. Теперь им придется пожениться, чтобы ребенок родился в законном браке. Но отношения молодых родителей оказываются непростыми, ведь они такие разные.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы узнать, смогут ли Онур и Лале обрести любовь друг к другу и построить счастливую семейную жизнь. Скорее включайте комедию «Номер 309» — турецкий сериал смотреть на русском языке вы можете прямо сейчас на Wink!

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb