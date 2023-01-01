Невозможные зеленые глаза. Сезон 1
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Невозможные зеленые глаза
1-й сезон

Невозможные зеленые глаза (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

2002, Невозможные зеленые глаза. Сезон 1 4 серии
Комедии, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Александр Литвинов принадлежит к поколению российских клерков. Глянцевые журналы навязывают ему стиль жизни, который он не может себе позволить, окружение требует от него успеха и профессиональных амбиций. Риэлтерская карьера Александра складывается не совсем удачно, последний шанс поправить дела - заполучить участок земли, который когда-то принадлежал пионерскому лагерю.

Однако земля занята. Здесь проводятся странные исследования. Пришельцы хотят выяснить, насколько человечество человечно и не пора ли полигон под названием Земля закрывать. Чтобы спасти цивилизацию, Александр должен научиться жить другими ценностями.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb