Невозможные зеленые глаза (сериал, 2002) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2002, Невозможные зеленые глаза. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Драма18+
Серия
Александр Литвинов принадлежит к поколению российских клерков. Глянцевые журналы навязывают ему стиль жизни, который он не может себе позволить, окружение требует от него успеха и профессиональных амбиций. Риэлтерская карьера Александра складывается не совсем удачно, последний шанс поправить дела - заполучить участок земли, который когда-то принадлежал пионерскому лагерю.
Однако земля занята. Здесь проводятся странные исследования. Пришельцы хотят выяснить, насколько человечество человечно и не пора ли полигон под названием Земля закрывать. Чтобы спасти цивилизацию, Александр должен научиться жить другими ценностями.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb