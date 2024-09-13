Невозможные зеленые глаза (сериал, 2002) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Александр Литвинов принадлежит к поколению российских клерков. Глянцевые журналы навязывают ему стиль жизни, который он не может себе позволить, окружение требует от него успеха и профессиональных амбиций. Риэлтерская карьера Александра складывается не совсем удачно, последний шанс поправить дела - заполучить участок земли, который когда-то принадлежал пионерскому лагерю.



Однако земля занята. Здесь проводятся странные исследования. Пришельцы хотят выяснить, насколько человечество человечно и не пора ли полигон под названием Земля закрывать. Чтобы спасти цивилизацию, Александр должен научиться жить другими ценностями.

