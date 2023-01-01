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Невозможное прощение (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
9.02023, Невозможное прощение. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы18+
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Сюжет
Едва окончив школу, Валерия вышла замуж и родила сына. Для всех Павел — отец её ребенка, но на самом деле почти 12 лет назад она стала жертвой преступления… С тех пор Лера посвящала всю себя работе в социальной службе, а отношения с мужем постепенно становились всё хуже. Окончательно убедившись в том, что Паша так и не принял её сына, Валерия подала на развод.
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