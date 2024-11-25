Невозможное прощение. Сезон 1. Серия 4
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Невозможное прощение
1-й сезон
4-я серия

Невозможное прощение (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.02023, Невозможное прощение. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+

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1-й сезон

О сериале

Едва окончив школу, Валерия вышла замуж и родила сына. Для всех Павел — отец её ребенка, но на самом деле почти 12 лет назад она стала жертвой преступления… С тех пор Лера посвящала всю себя работе в социальной службе, а отношения с мужем постепенно становились всё хуже. Окончательно убедившись в том, что Паша так и не принял её сына, Валерия подала на развод.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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