Необычные культуры. Сезон 1
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Необычные культуры
1-й сезон

Необычные культуры (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

8.22012, Unusual Cultures 13 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На земле есть места, где люди живут вместе в гармонии и каждый исповедует свою религию. В мире есть места, где до сих пор охотятся и собирают пищу без влияния современности. Есть острова и целые цивилизации, не измененные промышленностью, экономикой, религией или даже наукой — жизнь в этих местах остается неизменной на протяжении веков. Сериал исследует культуры от самых ранних цивилизаций мира до наших дней.

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Рейтинг

5.3 IMDb