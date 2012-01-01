WinkСериалыНеобычные культуры1-й сезон13-я серия
Необычные культуры (сериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.32012, Unusual Cultures
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 1
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 2
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 4
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 5
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 6
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 7
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 8
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 9
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 10
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 12
- 16+26 мин
Необычные культуры
Сезон 1 Серия 13
О сериале
На земле есть места, где люди живут вместе в гармонии и каждый исповедует свою религию. В мире есть места, где до си�х пор охотятся и собирают пищу без влияния современности. Есть острова и целые цивилизации, не измененные промышленностью, экономикой, религией или даже наукой — жизнь в этих местах остается неизменной на протяжении веков. Сериал исследует культуры от самых ранних цивилизаций мира до наших дней.
Сериал Необычные культуры 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Чехия
ЖанрДокументальный
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb