Необычные культуры. Серия 10
Wink
Сериалы
Необычные культуры
1-й сезон
10-я серия

Необычные культуры (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.42012, Unusual Cultures
Документальный16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На земле есть места, где люди живут вместе в гармонии и каждый исповедует свою религию. В мире есть места, где до сих пор охотятся и собирают пищу без влияния современности. Есть острова и целые цивилизации, не измененные промышленностью, экономикой, религией или даже наукой — жизнь в этих местах остается неизменной на протяжении веков. Сериал исследует культуры от самых ранних цивилизаций мира до наших дней.

Страна
США, Чехия
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb