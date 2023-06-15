Необычные культуры (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

На земле есть места, где люди живут вместе в гармонии и каждый исповедует свою религию. В мире есть места, где до сих пор охотятся и собирают пищу без влияния современности. Есть острова и целые цивилизации, не измененные промышленностью, экономикой, религией или даже наукой — жизнь в этих местах остается неизменной на протяжении веков. Сериал исследует культуры от самых ранних цивилизаций мира до наших дней.



