Неголубой огонек. Сезон 1
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Неголубой огонек
1-й сезон

Неголубой огонек (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

2003, Неголубой огонек. Сезон 1 2 серии
ТВ-шоу16+
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1-й сезон

Сюжет

Эта новогодняя программа разорвала все шаблоны и отошла от канонов привычного праздничного телевидения.

Были удивлены даже опытные зрители: на одной сцене в дуэтах выступали, казалось бы, несочетаемые исполнители: Филипп Киркоров и Гарик Сукачев, Татьяна Буланова и группа "Звери", Земфира и Инна Чурикова.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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