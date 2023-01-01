Неголубой огонек (сериал, 2003) смотреть онлайн
2003, Неголубой огонек 1 сезон
ТВ-шоу16+
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Эта новогодняя программа разорвала все шаблоны и отошла от канонов привычного праздничного телевидения.
Были удивлены даже опытные зрители: на одной сцене в дуэтах выступали, казалось бы, несочетаемые исполнители: Филипп Киркоров и Гарик Сукачев, Татьяна Буланова и группа "Звери", Земфира и Инна Чурикова.
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