Эта новогодняя программа разорвала все шаблоны и отошла от канонов привычного праздничного телевидения.



Были удивлены даже опытные зрители: на одной сцене в дуэтах выступали, казалось бы, несочетаемые исполнители: Филипп Киркоров и Гарик Сукачев, Татьяна Буланова и группа "Звери", Земфира и Инна Чурикова.

