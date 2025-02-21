WinkСериалыНеголубой огонек1-й сезон1-я серия
Неголубой огонек (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.82003, Неголубой огонек. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Эта новогодняя программа разорвала все шаблоны и отошла от канонов привычного праздничного телевидения.
Были удивлены даже опытные зрители: на одной сцене в дуэтах выступали, казалось бы, несочетаемые исполнители: Филипп Киркоров и Гарик Сукачев, Татьяна Буланова и группа "Звери", Земфира и Инна Чурикова.