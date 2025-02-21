Неголубой огонек. Сезон 1. Серия 1
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Неголубой огонек
1-й сезон
1-я серия

Неголубой огонек (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.82003, Неголубой огонек. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эта новогодняя программа разорвала все шаблоны и отошла от канонов привычного праздничного телевидения.

Были удивлены даже опытные зрители: на одной сцене в дуэтах выступали, казалось бы, несочетаемые исполнители: Филипп Киркоров и Гарик Сукачев, Татьяна Буланова и группа "Звери", Земфира и Инна Чурикова.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
90 мин / 01:30

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