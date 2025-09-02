Не жизнь, а праздник! (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Ведущая Ольга Мальцева путешествует по нашей планете в поисках праздников. Она уверена, что это идеальный способ подружиться с жителями нашей планеты, узнать их получше. Ведь стоит нам, людям, что-нибудь вместе отпраздновать, как мы тут же становимся ближе. Веселые, шумные, экзотические иногда пугающие, но всегда объединяющие. Оля уверена, что в праздниках мира скрыты миллионы формул счастья. Откроем их все до одной. А пока вот вам формула первая и, пожалуй, самая главная: «Из всех праздников важнее всего праздновать жизнь. И делать это нужно ежедневно!»

