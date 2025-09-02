США. Праздник живого мертвеца
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Не жизнь, а праздник!
1-й сезон
США. Праздник живого мертвеца

Не жизнь, а праздник! (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2017, США. Праздник живого мертвеца
Документальный, ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ведущая Ольга Мальцева путешествует по нашей планете в поисках праздников. Она уверена, что это идеальный способ подружиться с жителями нашей планеты, узнать их получше. Ведь стоит нам, людям, что-нибудь вместе отпраздновать, как мы тут же становимся ближе. Веселые, шумные, экзотические иногда пугающие, но всегда объединяющие. Оля уверена, что в праздниках мира скрыты миллионы формул счастья. Откроем их все до одной. А пока вот вам формула первая и, пожалуй, самая главная: «Из всех праздников важнее всего праздновать жизнь. И делать это нужно ежедневно!»

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
44 мин / 00:44

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