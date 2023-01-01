Не пиццей единой. Сезон 1
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Не пиццей единой
1-й сезон

Не пиццей единой (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Cooking Italy 10 серий
ТВ-шоу16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Канадские шеф-повара Роб Росси и Крэйг Хардинг — лучшие друзья, а их итальянские рестораны отмечены звёздами Мишлен. Они были во многих странах мира, а в этот раз им предстоит отправиться в путешествие по кулинарной Италии.

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Информация

Страна
Канада
Жанры
ТВ-шоу

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