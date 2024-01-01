Не пиццей единой (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыНе пиццей единой1-й сезон5-я серия
2024, Cooking Italy
ТВ-шоу16+
О сериале
Канадские шеф-повара Роб Росси и Крэйг Хардинг — лучшие друзья, а их итальянские рестораны отмечены звёздами Мишлен. Они были во многих странах мира, а в этот раз им предстоит отправиться в путешествие по кулинарной Италии.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск