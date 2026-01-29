Не оставляй меня одну (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Мать родила Ольгу в 19 лет от молодого повесы, который быстро испарился. Когда девочке исполнилось 2 года, она уехала в поисках любви и счастья. Олю воспитывала бабушка, которая стала ее единственным близким человеком. Следуя своей мечте, Ольга становится хирургом. Она выходит замуж за Валентина, но семейная жизнь не складывается: невозможность иметь детей из-за пережитого в юности насилия и измена мужа с ее лучшей подругой привели к разводу. На работе Ольга сближается с ординатором Ильей, который младше нее на 10 лет, и, несмотря на разницу в возрасте, между ними возникает роман.

