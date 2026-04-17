Не было бы счастья (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Домохозяйка застает мужа с другой и собирается развестись, однако произошедшее может оказаться частью заговора. Мелодрама «Не было бы счастья» — сериал о гнете ревности и цене доверия.



Когда-то Лариса приняла непростое решение, выбрав семью вместо карьеры. Она не жалела об этом: у нее образцовый муж, три замечательные дочери и уютная квартира. Но вот однажды Лариса случайно оказывается на работе мужа, где проходит корпоратив. Там она видит, как супруг обнимается с секретаршей — этого достаточно, чтобы перевернуть с ног на голову всю ее привычную жизнь. Лариса тут же собирается в родной город и готовится к разводу, вот только предполагаемая измена мужа — совсем не то, чем кажется.



Получится ли у Ларисы снова довериться любимому человеку, вы узнаете, если будете смотреть «Не было бы счастья» (2026) на Wink.

