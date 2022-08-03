История компании, запустившей приложение по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах мира. В основе сериала – книга журналиста Майка Айзека, рассказывающая о становлении компании с момента ее основания в 2009 году. Вы увидите главные вехи развития, взлеты и падения империи UBER.

