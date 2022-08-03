WinkСериалыНа взводе: Битва за Uber1-й сезон
На взводе: Битва за Uber (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.32022, Super Pumped: The Battle for Uber 7 серий
Драма, Биография18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+54 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 2
- 18+59 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 3
- 18+64 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 4
- 18+58 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
На взводе: Битва за Uber
Сезон 1 Серия 7
О сериале
История компании, запустившей приложение по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах мира. В основе сериала – книга журналиста Майка Айзека, рассказывающая о становлении компании с момента ее основания в 2009 году. Вы увидите главные вехи развития, взлеты и падения империи UBER.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актёр
Кайл
Чендлер
- КБАктриса
Керри
Бише
- Актриса
Ума
Турман
- БТАктёр
Бабак
Тафти
- ДБАктёр
Джон
Басс
- СВАктёр
Сонни
Валиченти
- Актёр
Квентин
Тарантино
- МКАктёр
Муса
Крэйиш
- ДПАктёр
Даррен
Петти
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- САСценарист
Сара
Акоста
- СДСценарист
Сафиа
Дирие
- СДПродюсер
Сафиа
Дирие
- Оператор
Джим
Фрона
- Оператор
Тревор
Форрест
- ДУОператор
Джим
Уайтакер
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес