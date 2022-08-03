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На взводе: Битва за Uber
1-й сезон

На взводе: Битва за Uber (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.32022, Super Pumped: The Battle for Uber 7 серий
Драма, Биография18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История компании, запустившей приложение по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах мира. В основе сериала – книга журналиста Майка Айзека, рассказывающая о становлении компании с момента ее основания в 2009 году. Вы увидите главные вехи развития, взлеты и падения империи UBER.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На взводе: Битва за Uber»