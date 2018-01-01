Wink
Сериалы
На службе у дьявола
2-й сезон

На службе у дьявола (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

2009, Reaper 13 серий
Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Жил был оболтус Сэм. И жил он относительно спокойно до своего двадцать первого дня рождения, пока не узнал, что родители Сэма продали его душу дьяволу! Теперь Сэм — Жнец на службе у Дьявола. Его миссия — ловить души, сбежавшие из ада, и возвращать их обратно.

Страна
США, Канада
Жанр
Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На службе у дьявола»