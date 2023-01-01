На чужом несчастье. Документальный цикл (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Говорят, на чужом несчастье счастья не построишь... Но часто ли мы задумываемся об этой поговорке, когда жизнь ставит нас перед выбором: причинить кому-то боль, но стать счастливым самому или пожертвовать благополучием ради другого человека? И действительно ли все наши деяния возвращаются к нам в течение жизни как бумеранг?



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