На чужом несчастье. Документальный цикл (сериал, 2011) смотреть онлайн
2011, На чужом несчастье. Документальный цикл 1 сезон
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Говорят, на чужом несчастье счастья не построишь... Но часто ли мы задумываемся об этой поговорке, когда жизнь ставит нас перед выбором: причинить кому-то боль, но стать счастливым самому или пожертвовать благополучием ради другого человека? И действительно ли все наши деяния возвращаются к нам в течение жизни как бумеранг?
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