Wink
Сериалы
Мыслить как преступник
5-й сезон

Мыслить как преступник (сериал, 2009) сезон 5 смотреть онлайн

2009, Criminal Minds 23 серии
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

Страна
Канада, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»