Мыслить как преступник
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Мыслить как преступник

Мыслить как преступник (сериал, 2005) смотреть онлайн

2005, Criminal Minds 15 сезонов
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Специальный отдело ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»

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