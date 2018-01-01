Wink
Детям
Мой маленький пони: Дружба - это чудо
3-й сезон

Мой маленький пони: Дружба - это чудо (мультсериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

2012, My Little Pony: Friendship Is Magic 13 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой маленький пони: Дружба - это чудо»