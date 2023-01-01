Мой идеальный незнакомец (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Ведущий новостей вместе с незнакомкой отправляется в 80-е, чтобы остановить серийного убийцу. Не пропустите захватывающий фэнтези-детектив «Мой идеальный незнакомец»: дорама с русской озвучкой, 1 сезон которой доступен онлайн, ждет вас на Wink!



В первом сезоне мы познакомимся с популярным телеведущим Юн Хэджуном, который случайно находит способ путешествовать во времени. Узнав, что в будущем ему грозит опасность от рук серийного убийцы, Юн Хэджун решает вернуться в прошлое, чтобы предотвратить свою гибель. Вместе с ним в путешествие отправляется редактор Пэк Юнхи. Девушка переживает из-за сложных отношений с матерью и часто грустит. Возвращение в 1987-й год для Юнхи — это возможность помешать родителям пожениться и изменить судьбу своей мамы.



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