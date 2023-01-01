Мой идеальный незнакомец (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Журналист на машине времени случайно сбивает девушку, и они вместе отправляются в 1987 год, где им предстоит раскрыть серию убийств. Увлекательная дорама про путешествия во времени с мощной детективной линией.



Юн Хэджун — известный и успешный ведущий новостей, который благодаря харизме и проницательности легко умеет находить общий язык с людьми. Пэк Юнхи совсем другая. У нее сложные отношения с матерью, и она часто грустит. Девушка работала на популярную писательницу в надежде когда-нибудь проявить себя в литературе, но ее мечты разбились о прозу жизни, и ей пришлось пойти в издательство обычным редактором, где она быстро выгорела. Неожиданно героев сталкивает судьба, и из 2021-го они попадают в 1987 год, где Хэджун попытается найти серийного убийцу, а Юнхи — предотвратить свадьбу своих родителей, чей неудачный брак стал катастрофой для ее матери.



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