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Монстр (2021)
1-й сезон

Монстр (2021) (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.92021, Goemul 16 серий
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ли — в прошлом выдающийся детектив, карьера которого пошла под откос. Теперь он работает в полиции маленького городка и занимается рутинными обязанностями на своем участке. Его жизнь размеренна, пока к ним не переводят Хана, который должен стать не только начальником, но и напарником Ли. В это время в городе происходит череда убийств — именно Ли и Хану нужно найти преступника.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb