Монстр (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Монстр (2021). Сезон 1. Серия 12
Монстр (2021)
1-й сезон
12-я серия
8.92021, Goemul
Детектив, Криминал18+

Ли — в прошлом выдающийся детектив, карьера которого пошла под откос. Теперь он работает в полиции маленького городка и занимается рутинными обязанностями на своем участке. Его жизнь размеренна, пока к ним не переводят Хана, который должен стать не только начальником, но и напарником Ли. В это время в городе происходит череда убийств — именно Ли и Хану нужно найти преступника.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb