Монстр (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Ли — в прошлом выдающийся детектив, карьера которого пошла под откос. Теперь он работает в полиции маленького городка и занимается рутинными обязанностями на своем участке. Его жизнь размеренна, пока к ним не переводят Хана, который должен стать не только начальником, но и напарником Ли. В это время в городе происходит череда убийств — именно Ли и Хану нужно найти преступника.

