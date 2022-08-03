WinkСериалыМонстр (2021)1-й сезон12-я серия
8.92021, Goemul
Детектив, Криминал18+
Монстр (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+65 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+68 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+64 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+62 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+65 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+63 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+75 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+72 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+63 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+63 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+68 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+62 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+62 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+62 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+79 мин
Монстр (2021)
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Ли — в прошлом выдающийся детектив, карьера которого пошла под откос. Теперь он работает в полиции маленького городка и занимается рутинными обязанностями на своем участке. Его жизнь размеренна, пока к ним не переводят Хана, который должен стать не только начальником, но и напарником Ли. В это время в городе происходит череда убийств — именно Ли и Хану нужно найти преступника.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb