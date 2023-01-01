Монахиня-Княжна 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Сюжет

Документальный проект «Монахиня-Княжна» расскажет историю о Ризоположенском монастыре и его легенде — святой Евфросинии.



Режиссер Александр Замыслов снял 2 серии душевного разговора о мироздании и предназначении человека, в котором вы услышите голоса монахинь, священников, историков и искусствоведов. В кадре появится Суздаль, разудалые крещенские купания и безмолвные монастырские трапезы, древние фрески и современные иконы. Разговор поведет первокурсница-искусствовед Ника — она пропустит через себя историю и места, и своей средневековой сверстницы, чтобы постичь духовный смысл монашества.



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