Монахиня-Княжна (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Монахиня-Княжна» (2024) — документальный фильм режиссера Александра Замыслова.



Монахини Ризоположенского монастыря Суздаля и первокурсница-искусствовед говорят о загадках мироздания и вспоминают житие святой Евфросинии, которая когда-то спасла этот монастырь от нашествия татар. Ризоположенский монастырь предстанет и в весеннем, и в зимнем уборе: на протяжении фильма вас будут сопровождать голоса монахинь, священников и историков.



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