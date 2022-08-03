История американца итальянского происхождения Ленни Белардо, избранного Папой Римским Пием XIII. Ленни — сложный человек, который ведет себя эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на посту Папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут против него интриги.

