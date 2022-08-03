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Молодой Папа
1-й сезон

Молодой Папа (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.02016, The Young Pope 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История американца итальянского происхождения Ленни Белардо, избранного Папой Римским Пием XIII. Ленни — сложный человек, который ведет себя эксцентрично, а иногда и пугающе, и действия его на посту Папы предугадать не так-то просто, отчего кардиналы плетут против него интриги.

Страна
США, Испания, Италия, Франция, Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Папа»