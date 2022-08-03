Молодой Папа
Wink
Сериалы
Молодой Папа

Молодой Папа (сериал, 2016) смотреть онлайн

9.02016, The Young Pope 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Итог папских выборов в Ватикане был предрешен, но, ко всеобщему удивлению, Папой стал совершенно неожиданный кандидат — 47-летний итальянец из Америки Ленни Белардо. Ватиканская верхушка начинает плести интриги против самонадеянного новичка, не желающего мириться с церковной коррупцией.

Страна
США, Франция, Испания, Великобритания, Италия
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Папа»