Wink
Детям
Мир в Древности
1-й сезон

Мир в Древности (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Ancient Worlds 6 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Археолог и историк Ричард Майлс исследует истоки одного из величайших изобретений в истории человечества — цивилизации. Начав свое путешествие на юге Ирака, в городе Урук, который называют «матерью всех городов», он затем путешествует по Сирии, Египту, Турции и Греции, изучая предпосылки, которые проложили новый путь в развитии человечества.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.4 IMDb