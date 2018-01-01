WinkДетямМир в Древности1-й сезон
Мир в Древности (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, Ancient Worlds 6 серий
Документальный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Археолог и историк Ричард Майлс исследует истоки одного из величайших изобретений в истории человечества — цивилизации. Начав свое путешествие на юге Ирака, в городе Урук, который называют «матерью всех городов», он затем путешествует по Сирии, Египту, Турции и Греции, изучая предпосылки, которые проложили новый путь в развитии человечества.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.4 IMDb