Мир в Древности (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Археолог и историк Ричард Майлс исследует истоки одного из величайших изобретений в истории человечества — цивилизации. Начав свое путешествие на юге Ирака, в городе Урук, который называют «матерью всех городов», он затем путешествует по Сирии, Египту, Турции и Греции, изучая предпосылки, которые проложили новый путь в развитии человечества.

