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Мир в Древности

Мир в Древности (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Ancient Worlds 1 сезон
Документальные12+

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Сюжет

Археолог и историк Ричард Майлс исследует истоки одного из величайших изобретений в истории человечества — цивилизации. Начав свое путешествие на юге Ирака, в городе Урук, который называют «матерью всех городов», он затем путешествует по Сирии, Египту, Турции и Греции, изучая предпосылки, которые проложили новый путь в развитии человечества.

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Рейтинг

7.4 IMDb