Сюжет

В сериале «Минимульты: Говорящий Том» 2 сезон познакомит зрителя с еще большим числом героев и ситуаций, которые заставят улыбнуться.



Во втором сезоне на помощь Тому приходят другие говорящие персонажи. Вместе они решают разные забавные ситуации, а иногда и сами устраивают веселый кавардак. С этими зверятами точно не соскучишься! Кошечка Анджела и пес Хэнк вместе с Томом в маленьких комедийных сценках, понятных без слов, смогут поднять настроение любому.



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