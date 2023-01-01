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Минимульты: Говорящий Том
2-й сезон

Минимульты: Говорящий Том (мультсериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

8.62014, Talking Tom & Friends – Shorts 13 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В сериале «Минимульты: Говорящий Том» 2 сезон познакомит зрителя с еще большим числом героев и ситуаций, которые заставят улыбнуться.

Во втором сезоне на помощь Тому приходят другие говорящие персонажи. Вместе они решают разные забавные ситуации, а иногда и сами устраивают веселый кавардак. С этими зверятами точно не соскучишься! Кошечка Анджела и пес Хэнк вместе с Томом в маленьких комедийных сценках, понятных без слов, смогут поднять настроение любому.

Какими окажутся новые милые персонажи? Сериал «Минимульты: Говорящий Том» — 2 сезон доступен к просмотру онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb