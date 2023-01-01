Минимульты: Говорящий Том
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Детям
Минимульты: Говорящий Том

Минимульты: Говорящий Том (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Talking Tom & Friends – Shorts 2 сезона
Мультсериалы6+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Минимульты: Говорящий Том» — это сборник минутных юмористических скетчей, посвященных коту Тому из игрового приложения.

Приключения Тома в «минимультах» — это коротенькие истории, в которых Том сталкивается с надоедливой Рукой и другими персонажами приложений с говорящими зверятами. Том оказывается в различных нелепых ситуациях и иногда переживает не лучшие деньки, однако остается таким же неунывающим, как и всегда.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb