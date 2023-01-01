Минимульты: Говорящий Том (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

«Минимульты: Говорящий Том» — это сборник минутных юмористических скетчей, посвященных коту Тому из игрового приложения.



Приключения Тома в «минимультах» — это коротенькие истории, в которых Том сталкивается с надоедливой Рукой и другими персонажами приложений с говорящими зверятами. Том оказывается в различных нелепых ситуациях и иногда переживает не лучшие деньки, однако остается таким же неунывающим, как и всегда.



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