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Минимульты: Говорящий Том
1-й сезон

Минимульты: Говорящий Том (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.62014, Talking Tom & Friends – Shorts 55 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Сериал «Минимульты: Говорящий Том», 1 сезон которого обыгрывает различные юмористические ситуации с участием любимого героя приложения, точно понравится малышам.

Говорящий кот Том в коротких эпизодах сталкивается с ситуациями из жизни, или пытается сыграть в игру из одноименного приложения. Каждый раз это оборачивается забавной или нелепой ситуацией, которая способна рассмешить маленького зрителя.

Что ожидает незадачливого Тома в следующей серии? Сериал «Минимульты: Говорящий Том» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink с любого удобного устройства.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb