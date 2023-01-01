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Сериал «Минимульты: Говорящий Том», 1 сезон которого обыгрывает различные юмористические ситуации с участием любимого героя приложения, точно понравится малышам.



Говорящий кот Том в коротких эпизодах сталкивается с ситуациями из жизни, или пытается сыграть в игру из одноименного приложения. Каждый раз это оборачивается забавной или нелепой ситуацией, которая способна рассмешить маленького зрителя.



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