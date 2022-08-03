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Миллион мелочей
4-й сезон

Миллион мелочей (сериал, 2021) сезон 4 смотреть онлайн

8.52021, A Million Little Things 20 серий
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

4-й сезон5-й сезон

О сериале

Философия «смерть — это еще не конец» становится актуальной для компании друзей из Бостона, когда их товарищ неожиданно совершает самоубийство. Это трагичное событие заставляет всех кардинально пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миллион мелочей»