Майкл Конлан vs Кевин Уолш (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
2026, Майкл Конлан vs Кевин Уолш. Сезон 1 5 серий
Спортивный18+
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О сериале
После неудачной попытки стать чемпионом мира Майкл Конлан вернулся к коллекционированию второстепенных титулов. В этом он оказался куда успешнее – в сентябре 2025 года ирландец завоевал титул WBC International, а теперь собирается впервые его защитить. Непобедимый американец Кевин Уолш – достойная проверка для чемпиона.