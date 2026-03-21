Майкл Конлан vs Кевин Уолш (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

После неудачной попытки стать чемпионом мира Майкл Конлан вернулся к коллекционированию второстепенных титулов. В этом он оказался куда успешнее – в сентябре 2025 года ирландец завоевал титул WBC International, а теперь собирается впервые его защитить. Непобедимый американец Кевин Уолш – достойная проверка для чемпиона.

