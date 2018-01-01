Wink
МатьОтецСын
1-й сезон

МатьОтецСын (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, MotherFatherSon 9 серий
Триллер18+

О сериале

Психологический триллер о могущественной семье, переживающей сложные времена. Главный инструмент влияния медиамагната Макса — информация и секреты могущественных людей. Бизнес-империя героя оказывается под угрозой, причем опасность исходит от его родного сына Кейдена.

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb