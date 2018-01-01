МатьОтецСын (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМатьОтецСын1-й сезон
2019, MotherFatherSon 9 серий
Триллер18+
О сериале
Психологический триллер о могущественной семье, переживающей сложные времена. Главный инструмент влияния медиамагната Макса — информация и секреты могущественных людей. Бизнес-империя героя оказывается под угрозой, причем опасность исходит от его родного сына Кейдена.
СтранаВеликобритания
ЖанрТриллер
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Кент
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- Актёр
Ричард
Гир
- БХАктёр
Билли
Хоул
- Актриса
Хелен
Маккрори
- ПРАктёр
Пол
Рэди
- ПБАктриса
Пиппа
Беннетт-Уорнер
- ШКАктриса
Шинед
Кьюсак
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- ДМАктёр
Джозеф
Моул
- СЛАктриса
Сара
Ланкашир
- ПНАктриса
Пиппа
Никсон
- ТРСценарист
Том
Роб Смит
- ЛОПродюсер
Лиза
Осборн
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- ДТХудожница
Джо
Томпсон
- СУМонтажёр
Стивен
Уорсли
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн