МатьОтецСын
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МатьОтецСын

МатьОтецСын (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, MotherFatherSon 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Психологический триллер о могущественной семье, переживающей сложные времена. Главный инструмент влияния медиамагната Макса — информация и секреты могущественных людей. Бизнес-империя героя оказывается под угрозой, причем опасность исходит от его родного сына Кейдена.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «МатьОтецСын»

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