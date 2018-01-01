Wink
Мастера секса
4-й сезон

Мастера секса (сериал, 2015) сезон 4 смотреть онлайн

2015, Masters of Sex 10 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Секс как наука! Они сделали сексуальную революцию в Америке шестидесятых! Сериал без комплексов о парочке ученых, исследовавших секс и оргазм – на добровольцах и себе самих. Как же хочется пожертвовать собой ради науки!

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

