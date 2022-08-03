Маша и медведь. Футбольный выпуск (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
8.72018, Маша и медведь. Футбольный выпуск. Сезон 1 5 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
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О сериале
С появлением на опушке леса большого футбольного поля непоседа Маша решает доказать всем, что умеет лучше всех играть в футбол и что это вполне себе женское дело. Девчушка надевает спортивную форму и показывает первоклассное владение мячом на зависть всем, кто в нее не верил.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
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