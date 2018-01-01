Маша и медведь. Футбольный выпуск (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

С появлением на опушке леса большого футбольного поля непоседа Маша решает доказать всем, что умеет лучше всех играть в футбол и что это вполне себе женское дело. Девчушка надевает спортивную форму и показывает первоклассное владение мячом на зависть всем, кто в нее не верил.



